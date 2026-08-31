Jungheinrich-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

Im vergangenen August haben 5 Experten die Aktie von Jungheinrich wie folgt eingeschätzt.

5 Experten stufen die Jungheinrich-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 41,60 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 15,16 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Jungheinrich-Aktie von 26,44 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 47,00 EUR 77,76 19.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 37,00 EUR 39,94 12.08.2026 Warburg Research 46,00 EUR 73,98 12.08.2026 Jefferies & Company Inc. 33,00 EUR 24,81 11.08.2026 Bernstein Research 45,00 EUR 70,20 07.08.2026

Redaktion finanzen.ch