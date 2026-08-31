Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
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31.08.2026 18:00:38
Jungheinrich-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August
Das sind die Analysten-Einschätzungen der Jungheinrich-Aktie im vergangenen Monat.
Im vergangenen August haben 5 Experten die Aktie von Jungheinrich wie folgt eingeschätzt.
5 Experten stufen die Jungheinrich-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 41,60 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 15,16 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Jungheinrich-Aktie von 26,44 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|47,00 EUR
|77,76
|19.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|37,00 EUR
|39,94
|12.08.2026
|Warburg Research
|46,00 EUR
|73,98
|12.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|33,00 EUR
|24,81
|11.08.2026
|Bernstein Research
|45,00 EUR
|70,20
|07.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Jungheinrich AG
|19.08.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|11.08.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|11.08.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|11.08.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
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