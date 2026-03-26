Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
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26.03.2026 20:38:40
Jungheinrich-Aktie: Aufsichtsrat soll neuen Vorsitzenden erhalten
Andreas Umbach soll neuer Aufsichtsratsvorsitzender von Jungheinrich werden.
JungheinrichWie das MDAX-Unternehmen mitteilte, soll der 62-Jährige auf der Hauptversammlung am 19. Mai zunächst als neues Aufsichtsratsmitglied und auf der konstituierenden Aufsichtsratssitzung im Anschluss daran zum Vorsitzenden des Kontrollgremiums gewählt werden. Die Amtszeit der bisherigen Jungheinrich-Aufsichtsratsvorsitzenden Kathrin Dahnke endet mit Ablauf der Hauptversammlung. Kathrin Dahnke hatte den Vorsitz des Aufsichtsrats nach dem vorzeitigen Ausscheiden ihres Vorgängers zum 31. Dezember 2025 interimistisch übernommen.
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Bildquelle: Jungheinrich,Karolis Kavolelis / Shutterstock.com