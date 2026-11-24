(Zusammenfassung mit Schlusskurs ergänzt)

Zürich (awp) - Vom Schilthorn zum Jungfraujoch sind es rund 7 Stunden Weg - oder nur eine Aktie. Denn die Jungfraubahn übernimmt die Schilthornbahn und rückt zwei grosse Berge der Region damit näher zusammen. Die Grossaktionäre sind bereits an Bord.

Nötig geworden ist dieser Zusammenschluss durch das gewaltige "Projekt 20xx", das die Schilthornbahn in den vergangenen Jahren umgesetzt hat. Wie anspruchsvoll die Situation zeitweise war, räumte das Unternehmen im Geschäftsbericht 2025 selbst ein. Die Finanzsituation war trotz eines gut laufenden Geschäfts "angespannt", hiess es dort.

Die Gespräche mit der Jungfraubahn brachten nun die Übernahme für insgesamt fast 70 Millionen Franken als beste Lösung hervor. Die Aktionäre können ihre Anteile nun für 1800 Franken an die neuen Eigentümer verkaufen. Zeit ist dafür zunächst bis zum 9. Dezember.

Die grossen Aktionäre - darunter auch Schilthornbahn-Präsident Johannes Stöckli - haben dies bereits getan. Damit hält die Jungfraubahn schon über 50 Prozent der Aktien.

Keine Rettungsaktion

Auch wenn die Führung der Schilthornbahn durchaus die Liquiditätsprobleme einräumt, will die Jungfraubahn die Übernahme nicht als Rettungsaktion einstufen. Sie sei ein strategischer und bewusster Schritt, dem monatelange Planung vorausgegangen sei, sagte Jungfraubahn-Präsident Heinz Karrer am Dienstag an einer Telefonkonferenz.

"Die Übernahme ist für uns ein Wachstumszusammenschluss - wir legen damit in der Top-Line rund 50 Prozent zu", ergänzte Jungfraubahnen-Chef Oliver Hammel.

Wichtig war den Firmenlenkern auch zu betonen, dass sich für die Mitarbeitenden zunächst nichts ändere, die Marke Schilthornbahn bestehen bleibe und auch die laufenden Projekte weitergeführt würden. "Wir vollziehen diesen Zusammenschluss freundlich, partnerschaftlich und mit Respekt", sagte Hammel.

Während die Jungfraubahnen mit dem Jungfraujoch eine international bekannte Ausflugsdestination betreiben, bringt die Schilthornbahn mit dem Piz Gloria, dem Wintersportgebiet Mürren-Schilthorn und dem James-Bond-Erbe weitere Attraktionen in die Gruppe ein. Gerade im Sommergeschäft könnte die Zusammenarbeit neue Impulse bringen. Auch bei der internationalen Vermarktung, im Vertrieb und bei gemeinsamen Angeboten dürften sich Möglichkeiten ergeben.

Kapitalerhöhung für mehr Stabilität

Zudem ist eine Kapitalerhöhung bei der Schilthornbahn geplant, die dann nach Einschätzung von Jungfraubahn-CEO Oliver Hammel "die finanzielle Stabilität der Schilthornbahn ausreichend stärken" soll. Dazu werde das volle von der Generalversammlung der Schilthornbahn genehmigte Kapitalband ausgeschöpft. Genauere Informationen zu Preis und Datum folgen.

An der Börse kommt der Zusammenschluss gut an. Die Aktien der Jungfraubahn gewinnen am Dienstag 1,9 Prozent. Laut der Bank Vontobel hätten Investoren eine Kombination beider Bergbahnbetreiber, die ohnehin im Wintergeschäft Partner seien, bereits seit Jahren in ihren Köpfen gehabt. Die Region sollte nun frische Impulse erhalten, insbesondere im Sommergeschäft.

dm/ra/ls