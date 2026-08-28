Jungfraubahn Holding: Irankrise verhindert ein erneutes Rekordjahr

Der Geschäftsverlauf der Jungfraubahn Gruppe kannte seit der Pandemie nur eine Richtung: nach oben. Doch seit Beginn des Konflikts zwischen den USA und dem Iran hat die positive Dynamik einen […]

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