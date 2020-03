Junge Unternehmer fordern vereinfachte Bonitätsnachweise

BERLIN (Dow Jones)--Der Verband der Jungen Unternehmer pocht wegen der Corona-Krise auf eine zügigere Kreditvergabe und vereinfachte Bonitätsnachweise. Die umfangreichen Massnahmen der Politik zur Stabilisierung der Wirtschaft kommen bei den Unternehmen nur schleppend an, weil lange Entscheidungsprozesse den Liquiditätsfluss behindern, so Sarna Röser, Bundesvorsitzende der Jungen Unternehmer.

"Immer mehr Unternehmen brechen die Einnahmen völlig weg, während die Ausgaben weiterlaufen. Für sie zählt nun jeder Tag", so Röser. "Die Regierung hat zwar umfangreiche Massnahmen in Aussicht gestellt, aber davon kommt noch nichts an."

Die Hausbanken bewilligten die überlebenswichtigen Finanzmittel zu langsam oder gar nicht, weil sie das Kreditrisiko nicht eingehen wollten oder die Pflicht zur Unterlegung jeden Kredits mit Eigenkapital der Bank sie völlig ausbremse, so Röser.

Die Nachweise über die Bonität des Unternehmens sollten vereinfacht werden, um die Hausbanken bei den sprunghaft zugenommenen Bonitätsprüfungen zu entlasten, fordern die Jungen Unternehmer.

Der Verband schlug zudem vor, dass für eine Übergangszeit Bescheinigungen von Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern ausreichen sollten. Die Haftung von Banken sollte unter 20 Prozent sinken oder die KfW und die Landesförderbanken sollten direkt als Darlehensgeber einspringen.

"Die Existenz des deutschen Mittelstandes sollte nicht an einem bürokratischen Formblatt hängen. In Krisenzeiten ist Pragmatismus immer noch der beste Berater", so Röser.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2020 05:39 ET (09:39 GMT)