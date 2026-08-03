Jungbunzlauer ernennt Marcus von Twistern zum Vize des Bereichs Operations

Basel (awp) - Der Inhaltsstoffe-Hersteller Jungbunzlauer hat Marcus von Twistern zum Executive Vice President (EVP) für den Bereich Operations ernannt. Er hat den Posten laut einer Mitteilung vom Montag per Anfang August übernommen.

Zuletzt war von Twistern den Angaben nach als Vice President Operations bei UPM tätig. Davor hatte er verschiedene Führungspositionen bei Evonik Industries inne, wo er für die Produktionssteuerung, das Leistungsmanagement und die operative Exzellenz an mehreren Standorten weltweit verantwortlich war.

Jungbunzlauer ist ein Hersteller von nachhaltigen und hochwertigen Inhaltsstoffen aus natürlichen Quellen für die Lebensmittelbranche sowie für Gesundheit, Haushalts- und Körperpflege.

Mit Hauptsitz in Basel erzielt das Unternehmen einen Umsatz von 1,3 Milliarden Franken und beschäftigt nach eigenen Angaben 1400 Mitarbeitende.

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