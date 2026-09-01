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01.09.2026 06:37:00
Juneyao Airlines: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Juneyao Airlines gab am 30.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.13 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0.070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.10 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.34 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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