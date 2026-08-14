Jumia Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Jumia Technologies präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Jumia Technologies ein EPS von -0.140 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 51.9 Millionen USD – ein Plus von 12.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jumia Technologies 46.3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch