Jumbo Finance veröffentlichte am 14.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.01 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jumbo Finance -0.260 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 10.3 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.7 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch