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30.10.2026 07:00:03
Julius Bär lanciert neues Aktienrückkaufprogramm
|
Julius Baer Group Ltd.
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Zürich, 30. Oktober 2026 – Die Julius Bär Gruppe AG wird am 2. November 2026 das zuvor angekündigte neue Aktienrückkaufprogramm im Gesamtwert von bis zu CHF 600 Millionen starten. Dieses Programm soll, vorbehaltlich der vorherrschenden Marktbedingungen, innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden.
Die Aktien werden über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange (Ticker1: BAERE SW) erworben. Die Aufwendungen für den Aktienrückkauf werden während der Laufzeit des Programms dem CET1-Kapital belastet. Der Verwaltungsrat der Julius Baer Gruppe AG beabsichtigt, das Kapitalband, das an der Generalversammlung vom 9. April 2026 genehmigt wurde, für die Vernichtung der unter diesem Programm zurückgekauften Aktien zu verwenden.
Weitere Informationen über das Aktienrückkaufprogramm sind verfügbar unter www.juliusbaer.com/aktienrueckkauf
1 Ab 2 November 2026
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Über Julius Bär
Julius Bär ist in rund 25 Ländern und an rund 60 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Abu Dhabi, Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Genf, Hongkong, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, Schanghai, Singapur, Tel Aviv und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Wealth Management. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.juliusbaer.com
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Julius Baer Group Ltd.
|Bahnhofstrasse 36
|8010 Zurich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 888 11 11
|E-Mail:
|info@juliusbaer.com
|Internet:
|www.juliusbaer.com
|ISIN:
|CH0102484968
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2424974
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2424974 30.10.2026 CET/CEST
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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