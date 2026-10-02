Julius Bär Aktie 10248496 / CH0102484968
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02.10.2026 07:00:15
Julius Bär kündigt CHF 600 Millionen Aktienrückkauf und überarbeitete Ausschüttungspolitik an
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Julius Baer Group Ltd. / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Zürich, 2. Oktober 2026 – Die Julius Bär Gruppe AG gibt heute die Lancierung eines neuen Aktienrückkaufprogramms von bis zu CHF 600 Millionen bekannt. Die Gruppe kündigt zudem eine überarbeitete Kapitalausschüttungspolitik an.
Nach Erhalt der behördlichen Bewilligung sowie angesichts der soliden Kapitalausstattung hat der Verwaltungsrat von Julius Bär ein neues Aktienrückkaufprogramm genehmigt. Das Programm erlaubt den Rückkauf von Aktien der Julius Bär Gruppe AG im Gesamtwert von bis zu CHF 600 Millionen. Das Programm wird voraussichtlich in den kommenden Wochen gestartet und innerhalb eines Jahres abgeschlossen. Die Durchführung hängt von den vorherrschenden Marktbedingungen ab. Die Aktien werden über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange gekauft.
Die Gruppe kündigt ausserdem ein Update zu ihrer Kapitalausschüttungspolitik an, die Dividendenausschüttungen und Aktienrückkaufprogramme umfasst:
Noel Quinn, Verwaltungsratspräsident der Julius Bär Gruppe, sagt: «Der Verwaltungsrat ist erfreut über die Fortschritte, die Stefan Bollinger und das Führungsteam bei der Bewältigung von Altlasten erzielt haben, sowie über den offenen und transparenten Dialog, der während des gesamten Prozesses mit der Aufsichtsbehörde gepflegt wurde. Es ist wichtig, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen, gleichzeitig richten wir unseren Blick auf die Zukunft und setzen uns weiterhin für ein nachhaltiges, qualitativ hochwertiges Wachstum ein. Unsere überarbeitete Kapitalpolitik spiegelt den stark kapitalgenerierenden Charakter unseres Geschäfts sowie einen ausgewogenen Ansatz der Kapitalausschüttung wider: Überschüssiges Kapital wird an die Aktionäre zurückgeführt, während die notwendige finanzielle Stärke und Flexibilität zur Umsetzung unserer bestätigten Finanzziele für den aktuellen Zyklus 2026–2028 gewahrt bleiben.»
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Über Julius Bär
Julius Bär ist in rund 25 Ländern und an rund 60 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Abu Dhabi, Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Genf, Hongkong, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, Schanghai, Singapur, Tel Aviv und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Wealth Management.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.juliusbaer.com
Disclaimer für zukunftsgerichtete Aussagen
Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Unklarheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass das tatsächliche Geschäftsergebnis, die finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten und Möglichkeiten der Gesellschaft bzw. der Märkte, welche die Gesellschaft bedient oder zu bedienen beabsichtigt, wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Wichtige Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen können, sind unter anderem: Veränderungen des Geschäfts- oder Marktumfelds, legislative, steuerliche oder regulatorische Entwicklungen, die allgemeine wirtschaftliche Lage in der Schweiz, der Europäischen Union und anderswo sowie die Möglichkeiten der Gesellschaft, auf Entwicklungen in der Finanzdienstleistungsindustrie zu reagieren. Zusätzliche Faktoren können die tatsächlichen Resultate, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich beeinflussen. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten wird den Lesern davon abgeraten, sich unangemessen auf derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften, ihre Direktoren, Manager, Arbeitnehmer und Berater übernehmen ausdrücklich keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, Aktualisierungen oder Korrekturen irgendwelcher in dieser Medienmitteilung enthaltener zukunftsgerichteter Aussagen vorzunehmen oder Änderungen in den Erwartungen der Gesellschaft oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen und Umständen, auf welchen diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren, mitzuteilen, soweit dies nicht durch anwendbares Recht oder regulatorische Bestimmungen vorgeschrieben ist.
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Julius Baer Group Ltd.
|Bahnhofstrasse 36
|8010 Zurich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 888 11 11
|E-Mail:
|info@juliusbaer.com
|Internet:
|www.juliusbaer.com
|ISIN:
|CH0102484968
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2409282
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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