UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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06.10.2026 07:33:25
Julius Bär holt frühere UBS-Spitzenbankerin in den VR
Julius Bär will den Verwaltungsrat mit zwei erfahrenen Bankerinnen verstärken. Mit Caroline Kuhnert soll eine langjährige UBS-Managerin mit ausgeprägter Private-Banking-Erfahrung ins Gremium einziehen. Zudem wird die frühere HSBC- und RBS-Personalchefin Elaine Arden nominiert.
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Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
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|Handel in Zürich: SPI klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
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|UBS Aktie News: UBS am Nachmittag höher (finanzen.ch)
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05.10.26
|Zuversicht in Zürich: SMI am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
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05.10.26
|SLI-Handel aktuell: SLI am Montagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
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Analysen zu UBS
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|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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