Julius Bär ernennt Francis Hoefman zur Personalchefin - Aktie im Blick

Wechsel an der Spitze der Personalabteilung

Julius Bär hat Francis Hoefman zur neuen Personalchefin ernannt. Sie wird ihr Amt am 11. Januar 2027 antreten, wie die Privatbank am Montag mitteilte. Sie werde zudem Einsitz im Global Wealth Management Committee nehmen.

Hoefman folgt auf Guido Ruoss. Er verlasse die Bank nach 18 Jahren, davon 11 Jahre als Leiter Personal, für eine neue Aufgabe ausserhalb des Unternehmens, schreibt Julius Bär.

Hoefman kommt von Reckitt

Hoefman kommt vom Konsumgüterkonzern Reckitt. Dort verantwortete sie zuletzt unter anderem weltweit die Bereiche Talente, Führungskräfteentwicklung und die Personalagenda in Forschung und Entwicklung. Zuvor arbeitete sie unter anderem für Heinz, Mars und den Verband VHPP, einer Vereinigung, die Führungskräfte von Philips vertritt.

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Zürich (awp)