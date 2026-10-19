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19.10.2026 07:25:00
Julius Bär ernennt Francis Hoefman zur Personalchefin - Aktie im Blick
Bei der Schweizer Privatbank steht ein Wechsel in einer wichtigen Führungsposition an. Die Nachfolgerin bringt Erfahrung aus internationalen Konsumgüterkonzernen mit und übernimmt zusätzliche Verantwortung.
Wechsel an der Spitze der Personalabteilung
Hoefman folgt auf Guido Ruoss. Er verlasse die Bank nach 18 Jahren, davon 11 Jahre als Leiter Personal, für eine neue Aufgabe ausserhalb des Unternehmens, schreibt Julius Bär.
Hoefman kommt von Reckitt
Hoefman kommt vom Konsumgüterkonzern Reckitt. Dort verantwortete sie zuletzt unter anderem weltweit die Bereiche Talente, Führungskräfteentwicklung und die Personalagenda in Forschung und Entwicklung. Zuvor arbeitete sie unter anderem für Heinz, Mars und den Verband VHPP, einer Vereinigung, die Führungskräfte von Philips vertritt.
awp-robot/tp
Zürich (awp)
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