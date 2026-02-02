Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’188 0.3%  SPI 18’220 0.3%  Dow 48’892 -0.4%  DAX 24’539 0.9%  Euro 0.9159 0.0%  EStoxx50 5’948 1.0%  Gold 4’463 -8.3%  Bitcoin 58’010 -2.5%  Dollar 0.7728 -0.1%  Öl 65.8 -6.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Neben NVIDIA-Aktie & Co.: Goldman Sachs nennt neue KI-Profiteure für 2026
Molecular Partners-Aktie: Neue Daten stützen Hoffnungsträger MP0712
Bank of America-Analyst: Diese Tech-Aktien werden die stärksten KI-Gewinner
Kryptomarkt: Standard Chartered sieht Ethereum vor Bitcoin
Julius Bär-Aktie: Sonderbelastungen drücken Gewinn - Führungwechsel angekündigt
Suche...
eToro entdecken
02.02.2026 07:36:37

Julius Bär erhält mit Jürg Hunziker neuen Vizepräsidenten

Zürich (awp) - Julius Bär hat im Rahmen der Zahlenbekanntgabe auch noch einige Personalien im Verwaltungsrat angekündigt. So wird Richard Campbell-Breeden bei der nächsten Generalversammlung (9. April) nicht mehr für den Verwaltungsrat kandidieren und seine Rolle als Vizepräsident abgeben. Ausserdem soll Urban Angehrn dem Verwaltungsrat beitreten.

Als Nachfolger im Amt des Vizepräsidenten wird Jürg Hunziker vorgeschlagen, vorbehaltlich seiner Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats. Seine Ernennung gewährleiste, dass der Verwaltungsrat weiterhin über eine dauerhafte Vertretung auf höchster Ebene in der Schweiz verfüge, die nach wie vor ein wichtiger Wachstumsmarkt für Julius Bär sei und wo sich der Hauptsitz des Unternehmens befinde, schreibt die Privatbank in einer Mitteilung vom Montag.

Neu in den Verwaltungsrat vorgeschlagen wird derweil Urban Angehrn als unabhängiges, nicht exekutives Mitglied. Er bringe mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche im Heimmarkt Schweiz mit, heisst es dazu. Dazu gehören seine letzte Funktion als CEO der Finma sowie seine früheren Rollen bei der Zurich Insurance Group als Mitglied des Executive Committee und Group Chief Investment Officer. Angehrn besitze entsprechend umfangreiches Fachwissen im Investmentmanagement sowie im Risikomanagement in grossen und komplexen Unternehmen.

uh/to

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

30.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 14.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alphabet, Amazon, Apple
30.01.26 Marktüberblick: adidas und Apple im Fokus
30.01.26 ABB und Roche verhelfen SMI zu kräftigem Plus
30.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Hohe Kursschwankungen
29.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (58%) auf Nestle SA, Swatch Group AG, Swiss Re AG, UBS Group AG
29.01.26 Eine Woche der Erholung für US-Aktien
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’724.50 19.62 SS4B5U
Short 13’998.06 13.99 SJ4BMU
Short 14’547.81 8.77 SAIB4U
SMI-Kurs: 13’188.26 30.01.2026 17:30:01
Long 12’656.41 19.92 SWHB5U
Long 12’348.42 13.62 S8IBHU
Long 11’841.24 8.94 SHFB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Gold, Öl & Co. in KW 5: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
KW 5: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Die Performance der Kryptowährungen in KW 5: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Analysten sehen für Microsoft-Aktie Luft nach oben
Krypto-Exodus: Warum Anleger Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. zahlreich nach unten schicken
Buy-Note für SAP SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
UBS AG bescheinigt Neutral für Nestlé-Aktie
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
DroneShield-Aktie sackt dennoch ab: Neue Software-Updates versprechen Systemverbesserungen
US-Börsen beenden Handel stark im Plus -- SMI schliesst stabil -- DAX schlussendlich tiefer -- Märkte in Fernost letztlich uneinheitlich

finanzen.net News

Datum Titel
07:35 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Goldpreis-Turbulenzen belasten
07:35 WDH/dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Goldpreis-Turbulenzen belasten - Teil 1
07:34 ROUNDUP: Frankreichs Haushalt steht - Wirtschaft und EU atmen auf
07:35 Ölpreise geraten deutlich unter Druck - Was den Markt belastet
07:22 Preisrutsch am Edelmetall-Markt: Gold- und Silberpreis gibt weiter massiv nach
07:16 Organisation: 214 Schiffe an asiatischen Stränden abgewrackt
07:15 DAX-FLASH: Schwacher Februar-Start - Gold und Silber setzen Korrektur fort
07:02 ROUNDUP 2: Bundesweite Warnstreiks im Nahverkehr angelaufen
06:36 China richtet erneut Mitglieder einer Betrügerbande hin
06:34 ROUNDUP: Deutschland und Singapur wollen Partnerschaft vertiefen