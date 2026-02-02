Julius Bär erhält mit Jürg Hunziker neuen Vizepräsidenten

Zürich (awp) - Julius Bär hat im Rahmen der Zahlenbekanntgabe auch noch einige Personalien im Verwaltungsrat angekündigt. So wird Richard Campbell-Breeden bei der nächsten Generalversammlung (9. April) nicht mehr für den Verwaltungsrat kandidieren und seine Rolle als Vizepräsident abgeben. Ausserdem soll Urban Angehrn dem Verwaltungsrat beitreten.

Als Nachfolger im Amt des Vizepräsidenten wird Jürg Hunziker vorgeschlagen, vorbehaltlich seiner Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats. Seine Ernennung gewährleiste, dass der Verwaltungsrat weiterhin über eine dauerhafte Vertretung auf höchster Ebene in der Schweiz verfüge, die nach wie vor ein wichtiger Wachstumsmarkt für Julius Bär sei und wo sich der Hauptsitz des Unternehmens befinde, schreibt die Privatbank in einer Mitteilung vom Montag.

Neu in den Verwaltungsrat vorgeschlagen wird derweil Urban Angehrn als unabhängiges, nicht exekutives Mitglied. Er bringe mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche im Heimmarkt Schweiz mit, heisst es dazu. Dazu gehören seine letzte Funktion als CEO der Finma sowie seine früheren Rollen bei der Zurich Insurance Group als Mitglied des Executive Committee und Group Chief Investment Officer. Angehrn besitze entsprechend umfangreiches Fachwissen im Investmentmanagement sowie im Risikomanagement in grossen und komplexen Unternehmen.

uh/to