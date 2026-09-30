Julius Bär Aktie CH0012083009
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30.09.2026 11:08:36
Julius Bär: «Die Anlagechancen werden breiter»
Die Privatbank Julius Bär bleibt für die Finanzmärkte bis zum Jahresende grundsätzlich zuversichtlich. Der KI-Boom stützt Konjunktur und Unternehmensgewinne weiterhin, doch die Bank sieht zunehmend Chancen ausserhalb der grossen US-Technologiewerte. Im Fokus stehen unter anderem europäische Banken, Schweizer Aktien, Japan sowie hochwertige Anleihen.
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Julius Bär Holding AG (I)(Julius Baer)
Analysen zu Julius Bär Holding AG (I)(Julius Baer)
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt pendeln am Mittwoch um die Nulllinie. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.