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Julius Bär Aktie 10248496 / CH0102484968

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29.09.2026 06:46:14

Julius Bär bestätigt Abschluss des FINMA-Enforcementverfahrens im Zusammenhang mit Altlasten

Julius Bär
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Julius Baer Group Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges
Julius Bär bestätigt Abschluss des FINMA-Enforcementverfahrens im Zusammenhang mit Altlasten

29.09.2026 / 06:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 29. September 2026 – Die Julius Bär Gruppe AG nimmt die heutige Mitteilung der FINMA über den Abschluss des konsolidierten Enforcementverfahrens zur Kenntnis. Das Verfahren stand im Zusammenhang mit einem bedeutenden Kreditereignis, das im ehemaligen Private-Debt-Geschäft eingetreten ist, sowie mit Altlastenfällen in Bezug auf Kundengruppen im Bereich der Geldwäscherei. All diese Angelegenheiten ereigneten sich, bevor das heutige Führungsteam ernannt wurde.

Julius Bär anerkennt die Schlussfolgerungen, die, wie der Ankündigung der FINMA zu entnehmen ist, von der Gruppe proaktiv durch umfassende Abhilfemassnahmen und in Abstimmung mit der FINMA adressiert wurden. Diese Massnahmen wurden durch die völlig neu aufgestellte Geschäftsleitung und als Teil der neuen Strategie der Gruppe umgesetzt.

Stefan Bollinger, Chief Executive Officer von Julius Bär, sagt: «Wir haben heute einen wichtigen Meilenstein erreicht, der die Anstrengungen bestätigt, die wir in den vergangenen 20 Monaten unternommen haben. Unser neu besetztes Führungsteam hat in Abstimmung mit der FINMA eine Reihe von Massnahmen ergriffen, um langjährige Altlasten anzugehen. Ich danke der FINMA für den offenen und konstruktiven Dialog ebenso wie unseren Mitarbeitenden für ihr Engagement, ihre Einsatzbereitschaft und Professionalität.»

Er fährt fort: «Diese weitreichenden Veränderungen haben Julius Bär zu dem einfacheren und stärkeren Unternehmen gemacht, das wir heute sind, mit einer soliden Grundlage und einer klaren strategischen Ausrichtung. Wir sind nun ganz auf die Zukunft fokussiert und freuen uns, nachhaltiges, qualitativ hochwertiges Wachstum und langfristige Wertschöpfung für unsere Kunden, Aktionäre und alle übrigen Interessengruppen zu schaffen.»

Neben der Abwicklung des Private-Debt-Geschäfts und verbundenen Massnahmen, die sich erheblich auf die Vergütung der involvierten Mitarbeitenden ausgewirkt haben, hat die Gruppe, zudem ein überarbeitetes Risiko- und Compliance-Rahmenwerk in Übereinstimmung mit der neuen, auf Wealth Management ausgerichteten Strategie eingeführt. Die Risikoorganisation und -prozesse wurden grundlegend gestärkt, dazu gehört auch die Trennung der Bereiche Risiko, Recht und Compliance. Die Gruppe hat ihre erste und zweite Verteidigungslinie weiter ausgebaut und zugleich in der gesamten Organisation eine Kultur disziplinierter Risikoverantwortung etabliert. Auf Ebene Verwaltungsrat und Geschäftsleitung wurde das Governance-Rahmenwerk erneuert, und ein neues Führungsteam ist nun im Amt.

Bestätigung der Strategie und Update Aktienrückkäufe
Mit Blick auf die Zukunft führt die Gruppe ihren Strategiezyklus 2026–2028 planmässig fort und hält an ihren Mittelfristzielen fest. In diesem Zusammenhang führt sie die Implementierung ihres überarbeiteten Risiko- und Compliance-Rahmens konsequent fort, wie kürzlich mit der Bekanntgabe der Halbjahresergebnisse 2026 bestätigt.

Die Forderung, zusätzliches CET1-Kapital in Höhe von CHF 250 Mio. zu halten, resultiert in einer faktischen Mindestanforderung für die CET1-Kapitalquote von 9.4 %. Dies entspricht einer Reduktion gegenüber der bisherigen Anforderung von CHF 500 Mio. Die von Julius Bär ausgewiesene CET1-Kapitalquote lag Ende Juni 2026 bei 18.5 %, was die robuste Kapitalausstattung der Gruppe bestätigt.

Julius Bär gibt bekannt, dass bei der FINMA ein Antrag zur Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms eingereicht wurde, der noch der finalen Genehmigung bedarf.

Kontakte
Media Relations, Tel. +41 (0) 58 888 8888
Investor Relations, Tel. +41 (0) 58 888 5256

Über Julius Bär
Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe und eine erstklassige Marke in diesem globalen Sektor, ausgerichtet auf die persönliche Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden. Unser gesamtes Handeln orientiert sich an unserem übergeordneten Ziel: Mehrwert zu schaffen, der über das Finanzielle hinausgeht. Per Ende Juni 2026 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf CHF 547 Milliarden. Die Bank Julius Bär & Co. AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890 zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER) kotiert und Teil des Swiss Leader Index (SLI) sind, der die 30 grössten und liquidesten Schweizer Aktien umfasst.

Julius Bär ist in rund 25 Ländern und an rund 60 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Abu Dhabi, Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Genf, Hongkong, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, Schanghai, Singapur, Tel Aviv und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Wealth Management.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.juliusbaer.com

 

Disclaimer für zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Medienmitteilung der Julius Bär Gruppe AG («das Unternehmen») umfasst zukunftsgerichtete Aussagen, welche die Absichten, Vorstellungen oder aktuellen Erwartungen und Prognosen der Gesellschaft über ihre zukünftigen Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten, Strategien, Möglichkeiten und das Geschäftsumfeld, in dem sie sich bewegt, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Ereignisse, die keine historischen Fakten darstellen. Die Gesellschaft hat versucht, diese Aussagen durch die Verwendung von Worten wie «könnte», «wird», «sollte», «erwartet», «beabsichtigt», «schätzt», «sieht voraus», «glaubt», «versucht», «plant», «sagt voraus» und ähnlichen Begriffen zu kennzeichnen. Solche Aussagen werden auf der Grundlage von Schätzungen und Erwartungen gemacht, welche sich als falsch herausstellen können, obwohl die Gesellschaft sie im jetzigen Zeitpunkt als angemessen erachtet.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Unklarheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass das tatsächliche Geschäftsergebnis, die finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten und Möglichkeiten der Gesellschaft bzw. der Märkte, welche die Gesellschaft bedient oder zu bedienen beabsichtigt, wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Wichtige Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen können, sind unter anderem: Veränderungen des Geschäfts- oder Marktumfelds, legislative, steuerliche oder regulatorische Entwicklungen, die allgemeine wirtschaftliche Lage in der Schweiz, der Europäischen Union und anderswo sowie die Möglichkeiten der Gesellschaft, auf Entwicklungen in der Finanzdienstleistungsindustrie zu reagieren. Zusätzliche Faktoren können die tatsächlichen Resultate, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich beeinflussen. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten wird den Lesern davon abgeraten, sich unangemessen auf derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften, ihre Direktoren, Manager, Arbeitnehmer und Berater übernehmen ausdrücklich keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, Aktualisierungen oder Korrekturen irgendwelcher in dieser Medienmitteilung enthaltener zukunftsgerichteter Aussagen vorzunehmen oder Änderungen in den Erwartungen der Gesellschaft oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen und Umständen, auf welchen diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren, mitzuteilen, soweit dies nicht durch anwendbares Recht oder regulatorische Bestimmungen vorgeschrieben ist.


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Julius Baer Group Ltd.
Bahnhofstrasse 36
8010 Zurich
Schweiz
Telefon: +41 58 888 11 11
E-Mail: info@juliusbaer.com
Internet: www.juliusbaer.com
ISIN: CH0102484968
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2406658

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2406658  29.09.2026 CET/CEST

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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