Julius Bär-Aktie wenig bewegt: Julius Bär schliesst Aktienrückkaufprogram ab - 7,4 Millionen Aktien erworben

Dabei wurden insgesamt 7'423'208 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 60,62 je Aktie über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange zurückgekauft.

Die unter diesem Programm erworbenen Aktien sollen an der ordentlichen Generalversammlung vom 12. April 2022 zur Vernichtung vorgeschlagen werden, teilte der Vermögensverwalter am Donnerstagabend mit.

Die Julius Bär-Aktie zeigt sich an der SIX derzeit mit plus 0,07 Prozent wenig bewegt bei 60,80 Franken.

Zürich (awp)