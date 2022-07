Julius Bär-Aktie verliert: Julius-Bär-Gruppe im ersten Halbjahr mit Gewinnrückgang

Der Konzerngewinn lag mit 451 Millionen Franken um 25 Prozent unter dem im Vorjahr erzielten Rekordergebnis, wie die Vermögensverwaltungsbank am Montag mitteilte. Der um Integrations- und Restrukturierungskosten adjustierte Halbjahresgewinn verringerte sich um 26 Prozent und erreichte 476 Millionen Franken.

Die Bank wolle nun die Kostendisziplin in der gesamten Gruppe weiter beschleunigen, kündigte CEO Philipp Rickenbacher in der Meldung an. Man werde zudem die Anstrengungen zur "Schaffung von Mehrwert für die Kunden" weiter beschleunigen und wolle weitere Kundenberater einstellen.

Vermögen rückläufig

Die verwalteten Vermögen (Assets under Management, AuM) beliefen sich Ende Juni auf 428 Milliarden Franken, gegenüber 457 Milliarden per Ende April. Im Vergleich zum Jahresende 2021 sind die verwalteten Vermögen um 11 Prozent zurückgegangen.

Zurückzuführen ist der Rückgang der Kundenvermögen vor allem auf die Korrekturen an den Finanzmärkten. Die Privatbank musste zudem auch einen Netto-Neugeldabfluss in Höhe von 1,1 Milliarden Franken vermelden. Allerdings hätten sich die Netto-Neugelder nach den Abflüssen in den ersten vier Monaten zuletzt wieder erholt. Die Bank erwarte nun, dass sich das Netto-Neugeld in der zweiten Jahreshälfte weiter normalisiere.

Marge gesunken

Der Betriebsertrag fiel mit 1,87 Milliarden Franken (-6%) ebenfalls klar unter dem Vorjahreswert aus. Vor allem im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft spürte die Bank einen klaren Rückgang, während sie im Zinsengeschäft von den Zinserhöhungen in den USA profitieren konnte. Julius Bär verdiente auf den verwalteten Vermögen wieder weniger als im Vorjahr: Die Bruttomarge belief sich auf 81 Basispunkte nach hohen 87 Basispunkten im gleichen Vorjahressemester.

Mit den vorgelegten Jahreszahlen ist Julius Bär beim Gewinn und der Bruttomarge unter den Erwartungen der Analysten geblieben. Trotz einer etwas besseren Neugeldentwicklung gingen auch die Kundenvermögen gingen stärker zurück als von den Experten im Vorfeld erwartet.

Julius-Bär-Aktien geben nach Halbjahreszahlen nach

Die Aktien von Julius Bär starten am Montag mit klaren Abschlägen in den Handelstag. Der Vermögensverwalter hat mit dem am Morgen vorgelegten Halbjahresergebnis die Markterwartungen sowohl bezüglich der Gewinnzahlen wie auch der verwalteten Vermögen verfehlt. Positiv gewertet wird allerdings die Verbesserung bei den Neugeldzuflüssen zum Ende des Semesters.

Die Papiere von Julius Bär notieren zeitweise an der SIX 0,45 Prozent im Minus bei 45,01 Franken, nachdem die Titel kurz nach Eröffnung noch bis auf 43,10 Franken gefallen waren. Der Gesamtmarkt zeigt sich derweil ebenfalls leichter mit einem Rückgang um 0,1 Prozent.

Nicht nur seien die Erträge tiefer ausgefallen als erwartet, gleichzeitig seien auch die Kosten höher ausgefallen als geschätzt, schreibt Vontobel-Analyst Andreas Venditti in einem Kommentar. Offenbar hingen die Einnahmen weiterhin stark von den Transaktionen der Kunden ab, stellt er fest. Die Tatsache, dass die Bank einen Einstellungsstopp für Nicht-Kundenberater erlassen habe, deute darauf hin, dass die Gruppe eine schnelle Erholung der Kundenaktivitäten erwarte.

ZKB-Experte Michael Klien führt den höheren Geschäftsaufwand nicht zuletzt auf gestiegene Reisekosten in Zusammenhang mit Kundenveranstaltungen wie auch auf IT-bezogene Ausgaben zurück. Die CET1-Kapitalquote der Gruppe liege mit einem Wert von 15,0 Prozent nun bereits nahe an der Untergrenze der Gruppe, betont der Analyst der Kantonalbank.

Auf dem Aktienkurs lasten dürfte gemäss der UBS auch die deutlicher als erwartet gesunkene Kapitalquote. Dagegen sei der Netto-Neugeldabfluss weniger schlimm als befürchtet ausgefallen, schreibt die Grossbank in einem ersten Kommentar. Positiv sei auch, dass sich die Neugelder nach den Abflüssen in den ersten vier Monaten in den letzten beiden Monaten des Semesters wieder erholt hätten, und die Bank für die zweite Jahreshälfte eine weiter Normalisierung erwarte.

Auch für Analystin Anke Reingen von der kanadischen RBC ist das Resultat durchzogen ausgefallen. Sie verweist etwa auf den Rückgang der Margen und eine "verschlechterte Kostenkontrolle". Die Erträge seien derweil trotz eines starken Zinsergebnisses insgesamt unter den Erwartungen ausgefallen. Positiv wertet sie allerdings die niedrigen Kreditverluste wie auch die zuletzt wieder positiv ausgefallenen Nettoneugelder.

tp/cf

Zürich (awp)