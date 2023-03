Julius Bär-Aktie unverändert: Weiterer Ausbau der Julius-Bär-Präsenz in Brasilien

So stösst das Führungsteam von Grimper Capital bestehend aus Sylvio Castro, André Szasz und João Freitas zur Ländergesellschaft, wie Julius Bär am Mittwoch mitteilte. Ausserdem seien mit Mariam Dayoub, Alexandre Mastrocinque, Sidney Uejima, Thiago Marchiore, Rafael Ribeiro und Vito Ferreira weitere hochrangige Mitglieder von Grimper Capital verpflichtet worden.

In den vergangenen Monaten waren bereits Felipe Dexheimer, Eduardo Tabone und Lucas Rizzi und weitere Kundenberater zu Julius Bär Brasilien gestossen. Diese Neuverpflichtungen würden die Wachstumsambitionen in diesem Markt unterstreichen, heisst es in der Mitteilung. Der Vermögensverwalter ist bereits seit dem Jahr 2011 in Brasilien präsent.

#Die Julius Bär-Aktie zeigt sich an der SIX zeitweise unverändert bei 61,08 Franken.

an/tp

Zürich (awp)