Julius Bär-Aktie tiefer: Julius Bär mit mehr Details zu vorgenommenen Wertberichtigungen - Weitere Abschreiber möglich

Es handle sich um die grösste Einzelposition innerhalb des Private-Debt-Kreditbuchs von insgesamt 1,5 Milliarden Franken, teilte Julius Bär am Montag mit, ohne den Namen von Benko zu nennen. Dass es sich um den Österreicher handelt, wurde AWP von gut informierten Kreisen bestätigt.

Solche strukturierten Kredite werden nur sehr wohlhabenden Privatkunden gewährt. Alles in allem hat die Bank Darlehen in Höhe von 41 Milliarden ausstehend.

Massnahmen ergriffen

Julius Bär hatte bereits vor einigen Wochen 70 Millionen Franken auf ausstehende Kredite abgeschrieben. Der Betrag ging "in erster Linie" auf die Kredite an Benko zurück, bestätigte die Bank nun am Montag.

Das wackelnde Engagement bei Benko sei durch "mehrere Pakete von Sicherheiten in Verbindung mit Gewerbeimmobilien und Luxuseinzelhandel" besichert, betonte Julius Bär. Und die Bank habe Massnahmen ergriffen, um den Wert der gestellten Sicherheiten zu erhalten.

Gleichwohl schliesst Julius Bär weitere Abschreiber nicht aus. Sofern diese erforderlich seien, werde man diese angemessen buchen. Die wichtigste Frage ist laut Analysten daher, welche Sicherheiten Julius Bär von SIGNA halte und wie viel diese noch wert seien.

Julius-Bär-Chef Philipp Rickenbacher gibt sich derweil in der Mitteilung einsichtig: Die Bank werde ihr Private-Debt-Geschäft und den Rahmen, in dem es betrieben wird, überprüfen.

SIGNA braucht dringend Geld

Die Turbulenzen rund um das SIGNA-Imperium schlägt schon seit einigen Wochen hohe Wellen. Die Gruppe sucht dringend neue Geldgeber - bis Mitte 2024 sind laut dem "Handelsblatt" Darlehen über 1,5 Milliarden Euro fällig.

Wie der "Spiegel" zuletzt berichtete, hat mittlerweile bereits eine erste Gesellschaft des stark verschachtelten Immobilienimperiums Konkurs angemeldet.

Und seit einem Monat steht wegen nicht gezahlten Rechnungen die Baustelle beim SIGNA-Prestigeprojekt Elbtower in Hamburg still. Es ist die grösste Baustelle der Österreicher. Laut einem Medienbericht prüft nun der Milliardär und Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne die Übernahme des Hochhausprojekts in seiner Geburtsstadt.

Von einem allfälligen Zusammenbruch des Firmenimperiums Benkos wäre auch die Schweizer Warenhauskette Globus betroffen. Sie gehört - mitsamt ihren Immobilien - zur Hälfte der SIGNA. Die andere Hälfte gehört der Central Group aus Thailand, respektive der schwerreichen Familie Chirathivat.

Börse rechnet mit weiteren Abschreibern

An der Börse verfing der Versuch von Julius Bär, die Wogen mit der Offenlegung der SIGNA-Kredite etwas zu glätten, nicht wirklich. Julius Bär-Papiere fallen am Montag an der SIX zeitweise um 2,61 Prozent auf 45,53 Franken. Im frühen Handel waren sie zeitweise bei 45,41 Franken auf den tiefsten Stand im laufenden Jahr gefallen, konnten dann jedoch zeitweise auch ins Plus drehen. Die Aktie steht 2023 rund 15 Prozent im Minus.

Denn Analysten rechnen damit, dass Julius Bär neuerliche Abschreiber auf ihre SIGNA-Kredite tätigen muss.

Die Schlüsselfrage bleibe: Welche Sicherheiten von SIGNA hält Julius Bär und wie viel sind sie noch wert?, meint Vontobel -Analyst Andreas Venditti.

Michael Klien von ZKB denkt, dass die Restrukturierung der Kredite zu weiteren Rückstellungen führen könnte. Eine Abschreibung des gesamten Exposures würde 2,5 Franken pro Aktie ausmachen - das wäre allerdings ein Extremszenario.

Anke Reingen von der kanadischen RBC hat schon eine konkrete Zahl im Kopf: Sie hat einen weiteren Abschreiber von 100 Millionen Franken bereits in ihre Schätzungen eingebaut. Eine vollständige Wertberichtigung der SIGNA-Kredite würde zudem die Möglichkeit der Bank "für längere Zeit" verringern, Aktienrückkäufe durchzuführen, befürchtet sie.

ra/rw

Zürich (awp)