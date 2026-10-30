|Aktienrrückkauf
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30.10.2026 16:07:00
Julius Bär-Aktie tiefer: Hunderte Millionen schweres Rückkaufprogramm startet Montag
Die Bank Julius Bär beginnt am kommenden Montag mit ihrem angekündigten Aktienrückkaufprogramm über bis zu 600 Millionen Franken.
Auf Basis des Aktienkurses vom 28. Oktober entspricht das Volumen rund 8,73 Millionen Aktien oder 4,24 Prozent des Aktienkapitals. Die erworbenen Titel sollen anschliessend durch eine Kapitalherabsetzung vernichtet werden.
Der Rückkauf erfolgt über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange. Mit der Durchführung wurde die Zürcher Kantonalbank beauftragt.
Die Bank hatte den Aktienrückkauf Anfang Oktober angekündigt, nachdem die Finanzmarktaufsicht Finma ihre Untersuchung zu den Verlusten im Zusammenhang mit dem Signa-Debakel abgeschlossen hatte. Dabei waren gewisse Auflagen bezüglich Eigenkapital und Liquidität gelockert beziehungsweise aufgehoben worden.
Die Julius Bär-Aktie verliert im SIX-Handel stellenweise 0,83 Prozent auf 69,12 Franken.
awp-robot/to/cg
Zürich (awp)
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