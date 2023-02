Julius Bär-Aktie stärker: Julius Bär erweitert Vorstand von Deutschlandtochter

Per sofort übernimmt Cornelia Thum die Aufgabe als Operating Officer (COO). Sie löst in der Funktion Thomas Falk ab, der weiterhin die Funktionen als Chief Financial Officer (CFO) und Chief Risk Officer (CRO) verantworten werde.

Thum werde damit neben Falk und dem Vorstandsvorsitzenden Heiko Schlag Mitglied des Vorstands, teilte Julius Bär Deutschland am Dienstag mit. Sie startete ihre Karriere 2011 am Hauptsitz in Frankfurt und war seit 2016 für das Business Management der Bank in Deutschland verantwortlich. Thum ist seit letztem Jahr Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung.

Die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten im Vorstand unterstreiche auch die künftigen Wachstumspläne der Bank in Deutschland, heisst es in der Mitteilung weiter. Die deutsche Julius Bär-Tochter ist neben dem Hauptsitz in Frankfurt am Main in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Kiel, Mannheim, München, Stuttgart und Würzburg mit Standorten vertreten.

Die Aktie von Julius Bär gewinnt im Schweizer Handel zeitweise um 0,33 Prozent auf 61,64 CHF.

Zürich (awp)