Julius Bär-Aktie stark: Julius Bär baut Präsenz in der Schweiz aus

So hat Claude Lüthi per Anfang 2023 die Leitung des neuen Teilmarkts Aargau und Solothurn übernommen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Ausserdem wird Sepp Zellweger einen Bereich für die Beratung von gemeinnützigen Stiftungen aufbauen.

Lüthi und Zellweger stossen laut Mitteilung beide von der Credit Suisse Schweiz zu Julius Bär. Zusätzlich seien auch mehrere Kundenberater für beide Teams verpflichtet worden. Die Ausbauschritte folgten der Strategie, im Heimmarkt Schweiz kontinuierlich Frontmitarbeitende einzustellen und auszubilden, heisst es.

Die Julius Bär-Aktie legt an der SIX zeitweise 0,96 Prozent auf 57,02 Franken zu.

an/tv

Zürich (awp)