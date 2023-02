Julius Bär-Aktie stabil: Julius Bär hat erstmals Perpetual Tier 1 Subordinated Bonds in Euro platziert

Die Transaktion werde dazu beitragen, die Kapitalstruktur zu optimieren und die Flexibilität zu erhöhen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstagabend.

Die Papiere sind laut den Angaben mit einem halbjährlich zahlbaren Coupon von 6,625% ausgestattet und haben einen ersten Rückzahlungstermin am 15. Februar 2030. Die Anleihen beinhalten unter anderem einen Kapitalauslöser von 5,125% (CET1 Ratio) und sind jederzeit innerhalb von sechs Monaten vor und einschliesslich des ersten Rückzahlungsdatums oder an jedem Zinszahlungstermin danach kündbar. Sie werden in einer Stückelung von 200'000 Euro oder einem Vielfachen davon ausgegeben. Die Papiere wurden von Moody's mit der Bonitätsnote Baa3 (hyb) bewertet. Zudem soll ein Antrag auf (provisorische) Zulassung zum Handel an der SIX Swiss Exchange gestellt werden.

An der SIX stieg die Julius Bär-Aktie zeitweise 0,97 Prozent auf 62,28 Franken. Mittlerweil verharrt sie jedoch unverändert bei 61,68 Franken.

