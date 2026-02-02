Julius Bär-Aktie: Sonderbelastungen drücken Gewinn - Führungwechsel angekündigt

Die Julius Bär-Gruppe weist 2025 wegen der im Jahresverlauf vorgenommenen hohen Kredit-Wertberichtigungen einen deutlich tieferen Gewinn aus als noch im Vorjahr. Die verwalteten Vermögen haben dank guter Aktienmärkte und weiterer Neugeldzuflüsse zugelegt.

Der IFRS-Konzerngewinn lag noch bei 764 Millionen Franken nach 1,02 Milliarden Franken im Jahr davor, wie Julius Bär am Montag mitteilte. Belastet wurde das Ergebnis dabei vor allem von den Netto-Kreditverlusten über insgesamt 213 Millionen Franken im Rahmen der Überprüfung des Kreditportfolios. Dazu lastete der Verkauf des brasilianischen Inlandgeschäfts von Anfang 2025 mit 99 Millionen auf dem Ergebnis.

CEO Stefan Bollinger sprach in der Mitteilung von einem "erfolgreichen Übergangsjahr". Dieses habe Julius Bär auf den richtigen Weg zur Erreichung seiner mittelfristigen Ziele gebracht. Der adjustierte Konzerngewinn, in dem diverse Sonderfaktoren ausgeklammert werden, legte im vergangenen Jahr um 17 Prozent auf 1,27 Milliarden Franken zu.

Die von der Privatbank verwalteten Vermögen (Assets under Management, AuM) beliefen sich per Ende 2025 auf 521 Milliarden Franken nach 520 Milliarden per Ende Oktober. Gegenüber dem Wert von Ende 2024 lagen die AuM damit um deutliche 5 Prozent höher.

Zum Anstieg der Kundenvermögen trug ein Neugeldzufluss von 14,4 Milliarden Franken bei, nachdem die Bank im Jahr davor noch 14,2 Milliarden an neuen Kundengeldern einsammelte. Diese stammten vor allem aus Schlüsselmärkten in Asien, Westeuropa und dem Mittleren Osten. Unterstützung kam dabei von einer positive Performance an den Aktienmärkten, welche die Aufwertung des Schweizer Frankens kompensieren konnte.

Die Julius-Bär-Aktionäre sollen für das abgelaufene Geschäftsjahr eine unveränderte Dividende von 2,60 Franken je Aktie erhalten. Damit bleibt die Ausschüttung das fünfte Jahr in Folge auf dieser Höhe.

Mit den vorgelegten Zahlen hat Julius Bär die Prognosen von Analysten beim Gewinn übertroffen und bei den verwalteten Vermögen in etwa getroffen. Die Dividende war derweil einhellig unverändert erwartet worden.

Jürg Hunziker wird neuer Vizepräsident

Julius Bär hat im Rahmen der Zahlenbekanntgabe auch noch einige Personalien im Verwaltungsrat angekündigt. So wird Richard Campbell-Breeden bei der nächsten Generalversammlung (9. April) nicht mehr für den Verwaltungsrat kandidieren und seine Rolle als Vizepräsident abgeben. Ausserdem soll Urban Angehrn dem Verwaltungsrat beitreten.

Als Nachfolger im Amt des Vizepräsidenten wird Jürg Hunziker vorgeschlagen, vorbehaltlich seiner Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats. Seine Ernennung gewährleiste, dass der Verwaltungsrat weiterhin über eine dauerhafte Vertretung auf höchster Ebene in der Schweiz verfüge, die nach wie vor ein wichtiger Wachstumsmarkt für Julius Bär sei und wo sich der Hauptsitz des Unternehmens befinde, schreibt die Privatbank in einer Mitteilung vom Montag.

Neu in den Verwaltungsrat vorgeschlagen wird derweil Urban Angehrn als unabhängiges, nicht exekutives Mitglied. Er bringe mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche im Heimmarkt Schweiz mit, heisst es dazu. Dazu gehören seine letzte Funktion als CEO der Finma sowie seine früheren Rollen bei der Zurich Insurance Group als Mitglied des Executive Committee und Group Chief Investment Officer. Angehrn besitze entsprechend umfangreiches Fachwissen im Investmentmanagement sowie im Risikomanagement in grossen und komplexen Unternehmen.

