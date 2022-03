Julius Bär-Aktie rot: Julius Bär beginnt mit geplantem Aktienrückkauf

Der Rückkauf von Julius Bär -Aktien im Wert von maximal 400 Millionen Franken startet am morgigen 2. März, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Voraussichtlich dauert das Programm bis Ende Februar 2023.

Die Aktien werden über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange erworben. Die Durchführung des Programms unterliegt den Marktbedingungen. Julius Bär will der ordentlichen Generalversammlung vom Frühjahr 2023 die Vernichtung der zurückgekauften Aktien zur Herabsetzung des Kapitals beantragen.

Die Julius-Bär-Aktie gibt im Schweizer Handel 1,75 Prozent auf 52,84 CHF nach.

