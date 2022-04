Julius Bär-Aktie klettert: Julius Bär baut in Lugano neues Team auf

Geleitet wir das neue Team von Alberto Maria Martinelli, der nach siebzehnjähriger Tätigkeit in Singapur nach Lugano zurückkehrt, wie es in einem Communiqué von Julius Bär vom Montag heisst.

Martinelli werde in seiner neuen Funktion das Team aufbauen und an Sergio Leoni, Geschäftsleiter der Bank in Italien und im Tessin, berichten. Das neue Team werde sich auf Akquisitionen und die Geschäftsentwicklung für internationale Kunden spezialisieren. Martinellis Erfahrung in Asien werde dabei für den Aufbau des internationalen Teams "von unschätzbarem Wert" sein, wird Leoni in der Mitteilung zitiert.

An der SIX notieren Papiere von Julius Bär am Montag zeitweise um 0,38 Prozent höher bei 52,38 Franken.

tv/kw

Zürich (awp)