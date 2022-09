Julius Bär-Aktie kaum bewegt: Strategische Investition bei chinesischer GROW Investment Group

Damit werde die Bank zum strategischen Investor und Geschäftspartner von GROW und mache gleichzeitig den ersten Schritt in das chinesische Onshore-Geschäft.

Insgesamt werde ein Betrag im niedrigen zweistelligen Millionenbereich in US-Dollar investiert, teilte Julius Bär am Mittwoch mit. Die Partner wollen in China gemeinsam ein Vertriebsnetz aufbauen, so dass die inländischen Kunden von GROW Zugang zu Produkten von Julius Bär erhalten. Gleichzeitig sollen die Kunden von Julius Bär über spezielle Produkte Zugang zu lokalem Anlage-Know-how bekommen.

Bär zeigt sich überzeugt von den Chancen im chinesischen Vermögensverwaltungssektor. Die Zusammenarbeit mit GROW werde die Wachstumspläne für diesen Markt unterstützen.

Im Schweizer Handel verloren die Julius Bär-Aktien minimale 0,04 Prozent auf einen Schlusskurs von 48,06 Franken.

Zürich (awp)