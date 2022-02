Julius Bär-Aktie fester: Anteil an mexikanischem Vermögensverwalter NSC Asesores reduziert

Nach einer Überprüfung ihrer strategischen Beteiligungen habe man beschlossen, 50,1 Prozent des bisherigen 70-Prozent-Anteils an NSC Asesores zu verkaufen, teilte Julius Bär am Freitag mit.

Die Überprüfung habe ergeben, dass sich NSC Asesores unter einer anderen Eigentümerstruktur am besten entwickeln und wachsen könne, heisst es. Neu hält die Gruppe noch einen Minderheitsanteil von 19,9 Prozent an dem Vermögensverwalter. Julius Bär bleibe dem wichtigen mexikanischen Markt trotz des Verkaufs verpflichtet. Die verkauften Anteile gingen laut der Mitteilung an Stratos Wealth Partners, einen Investment Advisor aus den USA.

Julius Bär-Papiere steigen an der SIX zeitweise um 1,28 Prozent auf 53,64 Franken.

tv/kw

Zürich (awp)