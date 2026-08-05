Juki vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Juki äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 15.42 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3.04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Juki im vergangenen Quartal 23.16 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8.17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Juki 21.42 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch