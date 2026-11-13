Juki: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Juki hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -11.71 JPY. Ein Jahr zuvor waren -2.160 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Juki im vergangenen Quartal 20.12 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1.43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Juki 19.83 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch