Juki: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Juki gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0.10 USD gegenüber 0.020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1.87 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 145.4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 148.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch