Jujubee veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Umsatzseitig standen 0.1 Millionen PLN in den Büchern – ein Minus von 61.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jujubee 0.2 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch