Juggernaut Exploration stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Juggernaut Exploration hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.02 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.050 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch