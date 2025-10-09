Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Nordex-Aktie: Nordex meldet 26 Prozent höheres Auftragsvolumen
Gerresheimer-Aktie: Prognosesenkung für Geschäftsjahr 2025
Tesla-Aktie im Fokus: Tesla warnt Trump-Regierung vor Aufweichung der US-Abgasregeln
Trump etabliert erste Bitcoin-Reserve der USA - Signal für Dollar-Schwäche?
NVIDIA-Aktie & Co. im Blick: Morgan Stanley sieht Rally an Wall Street noch nicht am Ende
09.10.2025 07:21:00

Jugendstudie 2025: «Vertraut unserer Generation – denn ihr habt keine andere»

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, Wells Fargo & Dollarama mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ ING Group
✅ Wells Frago & Co
✅ Dollarama

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Inside Trading & Investment

08.10.25 Marktüberblick: Gold knackt die 4.000 USD-Marke
08.10.25 SMI-Gewinnserie gerissen
08.10.25 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, Wells Fargo & Dollarama mit François Bloch
08.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Kurse treten auf der Stelle
07.10.25 Logo WHS Ichimoku Kinko Hyo – Wolkencharts verstehen - Kostenloses Webinar morgen um 10:30 Uhr
07.10.25 Logitech: KI, Nachhaltigkeit und Gaming – wie könnte es weitergehen?
07.10.25 Julius Bär: 1Y EUR 10.000% p.a. JB V-Shaped Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
07.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Allianz, AXA, Generali, Swiss Life
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Meistgelesene Nachrichten

ABB-Aktiengewinne schrumpfen nach Rekordhoch: SoftBank kauft Robotikgeschäft von ABB - kein Börsengang
ARYZTA-Aktie im Ausverkauf: ARYZTA-CEO Schai überraschend gefeuert
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Relief Therapeutics-Aktie mit zweistelligem Plus: Relief und NeuroX fusionieren zu KI-Health-Tech-Firma
Red Cat hebt ab: KI-Drohnen und Millionenkapital treiben Aktie auf Rekordhoch
Plug Power-Aktie sinkt weiter: Andy Marsh gibt CEO-Posten ab
Diginex im Aufwind: Übernahmen und Kooperationen im KI-Bereich lassen Aktie abheben
Goldman Sachs Group Inc.: Rheinmetall-Aktie erhält Buy
BofA erhöht Kursziel: KI-Optimismus für die Palantir-Aktie
Aurubis-Aktie dennoch unter Druck: Aurubis will Kapitalrendite langfristig steigern

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
