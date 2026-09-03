Jubilee Gold Exploration mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jubilee Gold Exploration stellte am 31.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.40 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Jubilee Gold Exploration ein Ergebnis je Aktie von 0.060 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch