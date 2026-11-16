Jubilant Life Sciences veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Jubilant Life Sciences hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.97 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7.59 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.70 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20.52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Jubilant Life Sciences einen Umsatz von 19.66 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch