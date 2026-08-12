Jubilant Life Sciences legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Jubilant Life Sciences hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 3.57 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jubilant Life Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 6.49 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17.29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.29 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.01 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch