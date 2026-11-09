Jubilant Foodworks stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jubilant Foodworks lud am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.64 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2.82 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 26.08 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.40 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch