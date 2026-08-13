Jubilant Agri and Consumer Products informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Jubilant Agri and Consumer Products hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 30.43 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jubilant Agri and Consumer Products noch ein Gewinn pro Aktie von 29.29 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.23 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.42 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch