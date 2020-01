JU-Chef Kuban: Keine Verbotsagenda beim Klimaschutz

BERLIN (Dow Jones)--Der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban (CDU), hat sich beim Klimaschutz gegen weitere staatliche Vorgaben ausgesprochen. "Wir wollen, dass es in Deutschland eine Innovationsagenda und keine Verbotsagenda gibt", erklärte der Vorsitzende der Jugendorganisation von CDU und CSU im Deutschlandradio. Deutschland müsse weiterhin Innovationsweltmeister bleiben.

Die Umsetzung des Klimapakets bezeichnete Kuban als eine der grossen Herausforderungen für die grosse Koalition im neuen Jahr. Allerdings könne das Klima nur gerettet werden, wenn es gelinge, auch die anderen grossen CO2-Emittenten dafür zu begeistern. Staaten wie China oder die USA würden dies aber nicht tun, wenn die Massnahmen in Deutschland mit Einbussen der Wirtschaftskraft und des Wohlstandes einhergingen.

"Am Ende muss Politik für Zusammenhalt sorgen", ergänzte Kuban. Dies bedeute, die Spaltung in der Gesellschaft bei dem Thema zu überwinden. Die Union wolle etwa diejenigen im ländlichen Raum repräsentieren, die sich ein bisschen als Verlierer fühlten, so Kuban. Hier diskutiere die Junge Union "manchmal auch sehr kontrovers" mit den Aktivisten von "Fridays for Future", betonte Kuban.

