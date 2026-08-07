JTL Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

JTL Industries hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.90 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.420 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JTL Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32.68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.22 Milliarden INR im Vergleich zu 5.44 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch