JTL Defence: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

JTL Defence hat am 24.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -2.50 INR. Ein Jahr zuvor waren 1.00 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 197.1 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 35.8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch