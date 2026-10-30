JTEKT gewährte Anlegern Blick in die Bücher

JTEKT präsentierte in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 24.87 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 17.76 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0.72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 478.82 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 475.38 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch