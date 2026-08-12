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12.08.2026 06:37:00
JTEC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
JTEC hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 39.90 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 43.21 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 915.3 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 4.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 957.8 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9.95 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 10.25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 1.96 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte JTEC 1.93 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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