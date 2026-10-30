JSW Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

JSW Energy präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5.77 INR, nach 4.04 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 63.68 Milliarden INR gegenüber 51.77 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch