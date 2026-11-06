JSW Dulux stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

JSW Dulux präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 1.57 INR gegenüber 36.95 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JSW Dulux im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.62 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 8.35 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch