JSS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

JSS präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 10.01 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JSS 3.37 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 2.06 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0.35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch