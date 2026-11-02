JSP präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JSP veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 139.13 JPY, nach 59.80 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 45.10 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JSP 35.92 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch