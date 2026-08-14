JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) präsentierte Quartalsergebnisse

JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0.02 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) 0.060 THB je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 236.6 Millionen THB, gegenüber 263.4 Millionen THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10.16 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch